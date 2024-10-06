Trabzonspor'un Hatayspor kabusu!

Deplasmanda bu sezon galibiyeti bulunmayan Trabzonspor, ilki başarmak için Hatayspor karşısında sahadaydı. Fakat Hatayspor deplasmanı yine sıkıntılı geçti.
1-0 geriye düştüğü maçta 1 puan alabilen bordo-mavililer, bundan önceki son 3 Hatay deplasmanında 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde etmişti. Trabzonspor, Hatayspor deplasmanından yine 3 puanla dönemedi.
Son yıllarda Hatayspor'a konuk olduğu karşılaşmalarda büyük sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibi, 7 lig maçı sonunda 9 puanda kaldı.
1-0 geriye düştüğü maçta 1 puan alabilen bordo-mavililer, bundan önceki son 3 Hatay deplasmanında 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde etmişti. Trabzonspor, Hatayspor deplasmanından yine 3 puanla dönemedi.
Son yıllarda Hatayspor'a konuk olduğu karşılaşmalarda büyük sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibi, 7 lig maçı sonunda 9 puanda kaldı.