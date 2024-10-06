Trabzonspor'un Hatayspor kabusu!

Trabzonspor'un Hatayspor deplasmanında kazanamama serisi 4 maça yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un Hatayspor kabusu!
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06 Ekim 2024 13:03
Deplasmanda bu sezon galibiyeti bulunmayan Trabzonspor, ilki başarmak için Hatayspor karşısında sahadaydı. Fakat Hatayspor deplasmanı yine sıkıntılı geçti.

1-0 geriye düştüğü maçta 1 puan alabilen bordo-mavililer, bundan önceki son 3 Hatay deplasmanında 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde etmişti. Trabzonspor, Hatayspor deplasmanından yine 3 puanla dönemedi.

Son yıllarda Hatayspor'a konuk olduğu karşılaşmalarda büyük sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibi, 7 lig maçı sonunda 9 puanda kaldı.

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