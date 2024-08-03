Trabzonspor'un Boşnak yıldızı Edin Visca parlıyor

Edin Visca, Ruzomberok karşısında yaptığı asistlerle Trabzonspor'un zaferine katkıda bulundu ve sezona etkileyici bir başlangıç yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un Boşnak yıldızı Edin Visca parlıyor
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03 Ağustos 2024 12:22
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Ruzomberok'u deplasmanda 2-0, sahasında ise 1-0 mağlup ederek 3. tura yükselen Trabzonspor'da bir isim performansıyla yine yıldızını parlattı.

Slovakya'daki ilk maçta Trezeguet'ye; Trabzonspor'daki rövanşta ise Denis Draguş'a çok şık paslarla golleri attıran Edin Visca, sezona tam anlamıyla mükemmel bir başlangıç yaptı. Asistlerinin yanı sıra saha içinde aldığı sorumluluk ve hırslı oyunuyla da dikkatleri üzerine çeken Boşnak sağ kanat, hocasının da büyük takdirini kazandı.

TARAFTARLARI MEST ETTİ

Süper Lig tarihinin en çok asist yapan ismi olan (115 asist) 34 yaşındaki Edin Visca, tecrübesiyle takımın lider isimlerinden olurken, sadece son iki maçta değil, hazırlık kampında da formunun yüksek olduğunu kanıtlamıştı. Asistlerin kralı olan Visca, bu sezona da damgasını vuracağını şimdiden gösterdi. Bordo-mavili taraftarların övgü yağdırdığı futbolcu, Trabzonspor Kulübü'nde sözleşmesinin son yılına girdi.

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