Trabzonspor'un Alanyaspor ile takas planı

Giresunspor maçında oyundan alınmasına kızan ve direkt soyunma odasının yolunu tutan, ardından yapılan idmanlara katılmayan Hüseyin Türkmen'e transfer izni verilmişti. Aytemiz Alanyaspor'un istediği Hüseyin'e karşılık Fatih Aksoy takası yapılabileceği belirtildi.



Güney ekibi ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Fatih bu sezon 24 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. 1.89 boyundaki 24 yaşındaki oyuncu güçlü fiziği ve mücadeleci yapısıyla biliniyor.





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