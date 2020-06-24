Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ı riske etmeyecek

Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın kasığında bir problem oluşmuştu. Genç file bekçisi, Ankaragücü maçında riske edilmeyecek. Kaledeki yerini, Erce alacak.
SOSA'DA UMUT
Trabzonspor takım kaptanı Sosa'nın, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyme ihtimali yükseldi. Arjantinli futbolcunun arka adalesinde sorun vardı.
ÖNE GEÇMEK YARAMADI
Trazonspor bu sezon öne geçip kazanamadığı maçlarda toplamda 20 puan kaybetti. Alanya'da 2 kez öne geçen Karadeniz ekibi, sadece 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.
SOSA'DA UMUT
Trabzonspor takım kaptanı Sosa'nın, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyme ihtimali yükseldi. Arjantinli futbolcunun arka adalesinde sorun vardı.
ÖNE GEÇMEK YARAMADI
Trazonspor bu sezon öne geçip kazanamadığı maçlarda toplamda 20 puan kaybetti. Alanya'da 2 kez öne geçen Karadeniz ekibi, sadece 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.