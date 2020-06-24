Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ı riske etmeyecek

Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısında sakatlanarak yerini Erce Kardeşler'e bırakan Uğurcan Çakır için teknik heyetin kararı belli oldu.

Haber; Akşam
Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ı riske etmeyecek
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24 Haziran 2020 11:04
Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın kasığında bir problem oluşmuştu. Genç file bekçisi, Ankaragücü maçında riske edilmeyecek. Kaledeki yerini, Erce alacak.

SOSA'DA UMUT

Trabzonspor takım kaptanı Sosa'nın, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyme ihtimali yükseldi. Arjantinli futbolcunun arka adalesinde sorun vardı.

ÖNE GEÇMEK YARAMADI

Trazonspor bu sezon öne geçip kazanamadığı maçlarda toplamda 20 puan kaybetti. Alanya'da 2 kez öne geçen Karadeniz ekibi, sadece 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.



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