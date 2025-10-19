19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
0-025'
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
20:00
19 Ekim
Genoa-Parma
16:00
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
0-025'
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-026'
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
17:45
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
15:30
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
15:30
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
1-382'
19 Ekim
Nantes-Lille
21:45
19 Ekim
Toulouse-Metz
18:15
19 Ekim
Rennes-Auxerre
18:15
19 Ekim
Lorient-Brest
18:15
19 Ekim
Lens-Paris FC
16:00
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
21:45
19 Ekim
Atalanta-Lazio
19:00
19 Ekim
Cagliari-Bologna
16:00
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
17:00
19 Ekim
Como-Juventus
1-065'
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
22:00
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
19:30
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
17:15
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
15:00
19 Ekim
Liverpool-M. United
18:30
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
16:00
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
18:30
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
16:30
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
19:00
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
16:00
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-060'
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
17:00
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
0-026'

Trabzonspor'u Onuachu ve Augusto golleriyle taşıyor

Onuachu ve Augusto'nun gol attığı 7 maçta Trabzonspor; 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 20 puanın 17'sini elde etti.

calendar 19 Ekim 2025 14:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'u Onuachu ve Augusto golleriyle taşıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor'da karşılaşmanın gollerini kaydeden Paul Onuachu ve Felipe Augusto ilk 9 haftaya damga vuran isim oldu.

Ligin ilk 9 haftasında 15 gol atan bordo-mavili takımda Paul Onuachu 7, Felipe Augusto ise 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Onuachu ve Augusto, böylece Trabzonspor'da gollerin yüzde 73'lük bölümünü kaydederek takımın gol yükünü çeken isimler oldu.

Art arda ligin son 4 haftasını boş geçmeyen Onuachu 5 gol, Augusto da üst üste son 3 haftada birer kez olmak üzere 3 gol kaydetti.

 - 17 puanlık katkı

Ligde 20 puanla 2. sırada bulunan Trabzonspor, Onuachu ve Augusto'nun gol attığı maçlarda 17 puan kazandı.

Bordo-mavili takım, iki oyuncunun gol attığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik alıp yenilmezken, puanların büyük bölümünü elde etti.

- Onuachu, ligde zirvede

Paul Onuachu, ilk 9 haftada rakip fileleri 7 kez havalandırarak ligde en fazla gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.

Southampton'dan bonservisiyle transfer edilerek 1 sezon aradan sonra yeniden bordo-mavili takıma dönen Onuachu, ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü attı.

Onuachu, 1-1 biten ligin 4. haftasındaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da goller atarak takımına gol katkısı sunmaya devam etti.

Nijeryalı santrfor, 7. hafta Trabzonspor'un deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 yendiği karşılaşmada 2 gol, 4-0'lık Zecorner Kayserispor ve 2-1 galip gelinen Çaykur Rizespor maçında da birer gol kaydetti.

 - Augusto'nun golleri

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto ise ligin 2. haftasında 1-0 galip gelinen Kasımpaşa deplasmanında takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Augusto, ligin son 3 haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, ligin 8. haftasındaki Zecorner Kayserispor ve son oynanan Çaykur Rizespor maçında rakip fileleri birer kez havalandırdı.


 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Samsunspor 9 3 5 1 10 8 14
6 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Kayserispor 9 0 6 3 5 17 6
17 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
