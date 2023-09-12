Trabzonspor transferi açıkladı

Trabzonspor serbest statüdeki Ognjen Bakic ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Ognjen Bakic'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Bordo mavili takım, Ognjen Bakic ile 2+2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
• 2023-24: 65 bin euro yıllık ücret
• 2024-25: 70 bin euro
• 2025-26: 250 bin euro
• 2026-27: 300 bin euro
Yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Ognjen Bakic'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Bordo mavili takım, Ognjen Bakic ile 2+2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
• 2023-24: 65 bin euro yıllık ücret
• 2024-25: 70 bin euro
• 2025-26: 250 bin euro
• 2026-27: 300 bin euro