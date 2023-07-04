Trabzonspor, Slovenya'da ilk çalışmasını yaptı

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 23 günlük yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında geldiği Slovenya'da ilk antrenmanını yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Slovenya'da ilk çalışmasını yaptı
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04 Temmuz 2023 22:07
THY'ye ait özel uçakla Trabzon'dan Slovenya'nın başkenti Lübliyana'ya gelen ve kara yoluyla kamp yapacağı Kranj kentine ulaşan bordo-mavili takım, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, kamp yapılan otelin yakınında bulunan Slovenya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde basına açık çalıştı.

Teknik direktör Bjelica, antrenmandan önce oyuncularla yaklaşık 10 dakika süren bir toplantı yaptı. Toplantının ardından başlayan idmanda kondisyona yönelik hareketler ve dar alanda pas çalışması üzerinde duruldu.

Antrenmana milli oyuncular Uğurcan Çakır, Larsen, Eren Elmalı, Siopis, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet ve Umut Bozok ile vize sorunu yaşayan genç oyuncu Hakan Yeşil katılmadı. Hakan Yeşil'in işlemlerinin tamamlanmasının ardından kampa katılacağı öğrenildi. Milli oyuncuların 9 Temmuz'da kampa katılmasıyla kadronun 33'e yükseleceği belirtildi.

Abdulkadir Parmak, Koita, Lahtimi, Djaniny gibi oyuncular kamp kadrosunda yer almıyor.

İlk olarak teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Slovenya'da kamp yapan Karadeniz ekibi, geçen sezon Abdullah Avcı ve bu sezon Nenad Bjelica'yla olmak üzere 3. kez aynı yeri tercih etti.

Orsic, basına açıklamalarda bulunacak

Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic, Slovenya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

Bordo-mavililer, yarın TSİ 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek, çalışmanın ardından TSİ 13.30'da da Orsic, basının sorularını yanıtlayacak. 

 
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