Trabzonspor, internet sitesinde yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 23.09.2024 ve 24.09.2024 tarihlerinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 23.09.2024 ve 24.09.2024 tarihlerinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."