Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi

Trabzonspor, internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Haber; TFF, Fotoğraf; Twitter
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Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi
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25 Eylül 2024 21:10
Son güncelleme 25 Eylül 2024 21:13
Trabzonspor, internet sitesinde yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 23.09.2024 ve 24.09.2024 tarihlerinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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