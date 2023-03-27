Trabzonspor Orhan Ak'a emanet

Trabzonspor, sezon sonuna kadar Orhan Ak'a emanet... Bordo-mavili kulüp, yönetim kurulunun Orhan Ak ile sezon sonuna kadar devam kararı aldığını duyurdu.



İşte Trabzonspor'un açıklaması:



"Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, bu sezon sonuna kadar Teknik Direktör Orhan Ak ile çalışılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.



Teknik Direktörümüz Orhan Ak ve ekibinin başarılı olacağına dair inancımızı değerli camiamız ve kamuoyuna saygıyla duyururuz."





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