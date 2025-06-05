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Trabzonspor, Ondrej Duda için yeniden devrede!

Yeni sezonda tecrübeli orta saha oyuncusu arayan Trabzonspor, Hellas Verona forması giyen Ondrej Duda'yı gündemine aldı.

calendar 05 Haziran 2025 09:21 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 09:27
Haber: Posta, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, Ondrej Duda için yeniden devrede!
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Orta sahada liderlik yapabilecek bir isim arayan Trabzonspor, Serie A ekiplerinden Hellas Verona ile sözleşmesi sona eren Ondrej Duda için nabız yokluyor.

Trabzonspor, geçtiğimiz kış transfer döneminde Slovak oyuncu Ondrej Duda'yı kadrosuna katmaya çok yaklaşmıştı.

Slovak orta saha oyuncusu Ondrej Duda'nın, Hellas Verona ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

İtalyan kulübü, tecrübeli futbolcuyu takımda tutmak için daha yüksek maaşlı yeni bir sözleşme teklif ederek kalmaya ikna etmeye çalışıyor.

30 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu sezon Hellas Verona forması ile 28 resmi maçta forma giyerken 1 gol, 4 asistlik katkı sağladı.


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