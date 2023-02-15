Trabzonspor, Markovic'i açıkladı!

Trabzonspor, Gaziantep FK forması giyen Lazar Markovic ile yarım sezonluk kiralık anlaşma sağladığını KAP'a bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Markovic'i açıkladı!
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15 Şubat 2023 17:13
TFF'nin Gaziantep FK ve Hatayspor'dan yabancı oyuncu transferi için kararının ardından Trabzonspor'dan bir hamle geldi.

Edin Visca'nın sakatlığı ve Djaniny'nin takımdan ayrılması sonrası sağ kanat transferi yapmak isteyen Trabzonspor, Lazar Markovic ile anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Lazar Markovic'in, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonu için 260 bin euro garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Gaziantep FK'da 22 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 5 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. 

 

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