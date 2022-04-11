Trabzonspor - Karagümrük maçı biletleri satışta

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında 15 Nisan Cuma günü oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.



Bordo-mavili kulüp, kale arkası tribün biletlerini 150 lira, Fırtına tribün biletlerini 200 lira, doğu tribün biletlerini 350 lira, batı tribün biletlerini 400 lira, VIP Silver biletlerini bin lira, VIP Gold biletlerini bin 500 lira, VIP Platinum biletlerini de 2 bin liradan satışa çıkardı.



Bordo-mavili taraftarlar, biletlerin satışa çıkarılmasının ardından 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki gişe önünde yoğunluk oluşturdu.





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