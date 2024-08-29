Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nın yeni isim sponsoru Petrol Ofisi oldu

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Petrol Ofisi ile isim sponsorluğu anlaşması yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nın yeni isim sponsoru Petrol Ofisi oldu
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29 Ağustos 2024 15:18
Trabzonspor Kulübü, kadın futbol takımının isim sponsorluğu ve çeşitli reklam hakları için Petrol Ofisi ile anlaştığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Petrol Ofisi AŞ arasında 2024-2025 sezonu için kadın futbol takımı isim sponsorluğu ve çeşitli reklam hakları konusunda anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Petrol Ofisi AŞ, şirketimize 8 milyon lira+KDV ödeme yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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