Trabzonspor, İsmail Köybaşı 2+1 yıllık imzaladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor da KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
2+1 yıllık sözleşme
5 milyon TL garanti ücret
+1 olursa 5.5 milyon TL
İsmail Köybaşı, her bir sezon için Trabzonspor'dan 1 milyon TL imza parası alacak
Kariyerinde Gaziantepspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Granada ve Çaykur Rizespor forması giyen İsmail Köybaşı, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması altında 20 maça çıkmış ve 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
Trabzonspor da KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
2+1 yıllık sözleşme
5 milyon TL garanti ücret
+1 olursa 5.5 milyon TL
İsmail Köybaşı, her bir sezon için Trabzonspor'dan 1 milyon TL imza parası alacak
Kariyerinde Gaziantepspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Granada ve Çaykur Rizespor forması giyen İsmail Köybaşı, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması altında 20 maça çıkmış ve 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.