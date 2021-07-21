Trabzonspor, İsmail Köybaşı 2+1 yıllık imzaladı!

Trabzonspor, 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor, İsmail Köybaşı 2+1 yıllık imzaladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2021 14:16
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor da KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

2+1 yıllık sözleşme

5 milyon TL garanti ücret
+1 olursa 5.5 milyon TL

İsmail Köybaşı, her bir sezon için Trabzonspor'dan 1 milyon TL imza parası alacak

Kariyerinde Gaziantepspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Granada ve Çaykur Rizespor forması giyen İsmail Köybaşı, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması altında 20 maça çıkmış ve 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.