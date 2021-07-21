Trabzonspor, İsmail Köybaşı 2+1 yıllık imzaladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Trabzonspor da KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;



2+1 yıllık sözleşme



5 milyon TL garanti ücret

+1 olursa 5.5 milyon TL



İsmail Köybaşı, her bir sezon için Trabzonspor'dan 1 milyon TL imza parası alacak



Kariyerinde Gaziantepspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Granada ve Çaykur Rizespor forması giyen İsmail Köybaşı, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması altında 20 maça çıkmış ve 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.



