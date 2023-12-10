Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki maçı Trabzonspor 3-1'lik skorla kazandı.
Trabzonspor'un gollerini 48 ve 76. dakikalarda Trezeguet ile 59. dakikada Anastasios Bakasetas attı. Gaziantep FK'nın tek golü 80. dakikada Denis Dragus'tan geldi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde bir hafta aranın ardından kazandı ve 26 puana yükseldi. Gaziantep FK, 15 puanda kaldı.
Trabzonspor, ligde gelecek hafta sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK, Hatayspor ile puan mücadelesi verecek.
İLK YARI GOLSÜZ GEÇTİ
Gaziantep FK ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Trabzonspor, rakip kalede daha tehlikeli olurken, bordo-mavililerde Paul Onuachu ve Trezeguet, Gaziantep FK kalecisi Nita'yı geçemedi.
TRABZONSPOR GOLLE BAŞLADI
Trabzonspor ikinci yarıya golle başladı. 48. dakikada sağ kanattan gelen ortada Paul Onuachu'nun kafa vuruşu savunmadan sekti. Trezeguet, bu topu tamamladı ve takımını 1-0 öne taşıdı.
59'DA FARK İKİYE ÇIKTI!
Trabzonspor, 59. dakikada durumu 2-0 yaptı. Ceza sahası dışında topla buluşan Anastasios Bakasetas, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla durumu 2-0 yaptı.
YİNE TREZEGUET!
Trabzonspor'da ilk golü atan Trezeguet, 76. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Bu dakikada sağ kanattan gelen ortada Enis Destan'ın kafa vuruşu kaleci Nita'dan döndü. Trezeguet, tıpkı ilk golde olduğu gibi pozisyonu iyi takip ederek kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı.
DRAGUS, FRİKİKTEN AVLADI
Gaziantep FK, 80. dakikada farkı ikiye indirdi. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına Denis Dragus geçti. Dragus, serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü ve durumu 3-1 yaptı.
TRABZONSPOR KAZANDI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
ABDULLAH AVCI 100. MAÇINA ÇIKTI
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte bordo-mavili takımın başında Süper Lig'deki 100. maçına çıktı. Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın 100. maçında sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Dragus'un aşırtma pasını ceza sahasında buluşan Oğulcan Çağlayan'ın çektiği sert şutu kaleci Uğurcan Çakır güçlükle kontrol etti.
33. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattaki atağında, Edin Visca'nın açtığı ortaya ceza sahasında yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Nita'nın uzanmasıyla top auta çıktı.
36. dakikada konuk ekibin sağ kanattaki atağında, Visca'nın ortasını ceza sahasında hakim olan Trezeguet'in çektiği sert şutu kaleci Nita kornere çeldi.
40. dakikada Trabzonspor'un sol kanattaki atağında Eren Elmalı'nın ortasına yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top kalenin üst direğinin az üstünden auta çıktı.
41. dakikada ev sahibinin sağ kanattaki atağında Maxim'in ortasıyla ceza yayına yakın noktada buluşan Dragus'un çektiği şut kalenin solundan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI )
47. dakikada konuk ekip golü buldu. Visca'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu kale dibinde buluşan Onuachu'nun kafa vuruşunu kale çizgisindeki Djilobodji uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Trezeguet'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
50. dakikada Trabzonspor'un sol kanattaki atağında, Trezeguet'in ceza sahasına gönderdiği ortaya kale dibinde yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunu kaleci Nita zorlukla kontrol etti.
59. dakikada Trabzonspor farkı 2'e çıkardı. Trezeguet'in sol kanattan verdiği pasla ceza yayının üzerinde topla buluşan Abdulkadir Ömür, topu gerideki Bakasetas'a bıraktı. Bakasetas, sert ve düzgün vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
63. dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Ceza sahasındaki Markovic'in pasını alan Maxim'in sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Uğurcan Çakır'ın elleriyle müdahalesinin ardından üst kale direğine çarparak içeri döndü, savunma uzaklaştırdı.
76. dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattaki Visca'nın ortasına yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunda top kaleci Nita'nın dokunması sonrasında içeri döndü. Trezeguet, önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelere ulaştırdı: 0-3.
80. dakikada ev sahibi golü buldu. Hakem Arda Kardeşler'in serbest vuruşu kararın ardından topun başına Dragus geçti. Dragus, çektiği serbest vuruşunda meşin yuvarlağı kalenin sol köşesinden ağlarla buluşturdu:1-3.
Karşılaşma konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Kalyon
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Osman, Gökhan Gökbilir
Gaziantep FK: Nita, Morais, Djilobodji, Nikoulou, Mustafa Eskihellaç, Bikel (Dk. 59 Jevtovic), Ogün Özçiçek, Oğulcan Çağlayan (Dk. 65 Riascos), Maxim (Dk. 65 İlker Karakaş), Markovic, Dragus
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Stefano Denswil, Mendy, Jens Stryger Larsen, Berat Özdemir (Dk. 88 Dimitrios Kourbelis), Trezeguet (Dk. 90+2 Fountas), Abdulkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Edin Visca (Dk. 88 Enis Bardhi), Paul Onuachu (Dk. 74 Enis Destan)
Goller: Dk. 47 ve Dk. 76 Trezeguet, Dk. 59 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 80 Dragus (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk.15 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Dk. 79 Mendy, Dk. 87 Enis Destan (Trabzonspor)
Trabzonspor'un gollerini 48 ve 76. dakikalarda Trezeguet ile 59. dakikada Anastasios Bakasetas attı. Gaziantep FK'nın tek golü 80. dakikada Denis Dragus'tan geldi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde bir hafta aranın ardından kazandı ve 26 puana yükseldi. Gaziantep FK, 15 puanda kaldı.
Trabzonspor, ligde gelecek hafta sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK, Hatayspor ile puan mücadelesi verecek.
İLK YARI GOLSÜZ GEÇTİ
Gaziantep FK ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Trabzonspor, rakip kalede daha tehlikeli olurken, bordo-mavililerde Paul Onuachu ve Trezeguet, Gaziantep FK kalecisi Nita'yı geçemedi.
TRABZONSPOR GOLLE BAŞLADI
Trabzonspor ikinci yarıya golle başladı. 48. dakikada sağ kanattan gelen ortada Paul Onuachu'nun kafa vuruşu savunmadan sekti. Trezeguet, bu topu tamamladı ve takımını 1-0 öne taşıdı.
59'DA FARK İKİYE ÇIKTI!
Trabzonspor, 59. dakikada durumu 2-0 yaptı. Ceza sahası dışında topla buluşan Anastasios Bakasetas, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla durumu 2-0 yaptı.
YİNE TREZEGUET!
Trabzonspor'da ilk golü atan Trezeguet, 76. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Bu dakikada sağ kanattan gelen ortada Enis Destan'ın kafa vuruşu kaleci Nita'dan döndü. Trezeguet, tıpkı ilk golde olduğu gibi pozisyonu iyi takip ederek kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı.
DRAGUS, FRİKİKTEN AVLADI
Gaziantep FK, 80. dakikada farkı ikiye indirdi. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına Denis Dragus geçti. Dragus, serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü ve durumu 3-1 yaptı.
TRABZONSPOR KAZANDI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
ABDULLAH AVCI 100. MAÇINA ÇIKTI
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte bordo-mavili takımın başında Süper Lig'deki 100. maçına çıktı. Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın 100. maçında sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Dragus'un aşırtma pasını ceza sahasında buluşan Oğulcan Çağlayan'ın çektiği sert şutu kaleci Uğurcan Çakır güçlükle kontrol etti.
33. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattaki atağında, Edin Visca'nın açtığı ortaya ceza sahasında yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Nita'nın uzanmasıyla top auta çıktı.
36. dakikada konuk ekibin sağ kanattaki atağında, Visca'nın ortasını ceza sahasında hakim olan Trezeguet'in çektiği sert şutu kaleci Nita kornere çeldi.
40. dakikada Trabzonspor'un sol kanattaki atağında Eren Elmalı'nın ortasına yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top kalenin üst direğinin az üstünden auta çıktı.
41. dakikada ev sahibinin sağ kanattaki atağında Maxim'in ortasıyla ceza yayına yakın noktada buluşan Dragus'un çektiği şut kalenin solundan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI )
47. dakikada konuk ekip golü buldu. Visca'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu kale dibinde buluşan Onuachu'nun kafa vuruşunu kale çizgisindeki Djilobodji uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Trezeguet'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
50. dakikada Trabzonspor'un sol kanattaki atağında, Trezeguet'in ceza sahasına gönderdiği ortaya kale dibinde yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunu kaleci Nita zorlukla kontrol etti.
59. dakikada Trabzonspor farkı 2'e çıkardı. Trezeguet'in sol kanattan verdiği pasla ceza yayının üzerinde topla buluşan Abdulkadir Ömür, topu gerideki Bakasetas'a bıraktı. Bakasetas, sert ve düzgün vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
63. dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Ceza sahasındaki Markovic'in pasını alan Maxim'in sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Uğurcan Çakır'ın elleriyle müdahalesinin ardından üst kale direğine çarparak içeri döndü, savunma uzaklaştırdı.
76. dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattaki Visca'nın ortasına yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunda top kaleci Nita'nın dokunması sonrasında içeri döndü. Trezeguet, önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelere ulaştırdı: 0-3.
80. dakikada ev sahibi golü buldu. Hakem Arda Kardeşler'in serbest vuruşu kararın ardından topun başına Dragus geçti. Dragus, çektiği serbest vuruşunda meşin yuvarlağı kalenin sol köşesinden ağlarla buluşturdu:1-3.
Karşılaşma konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Kalyon
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Osman, Gökhan Gökbilir
Gaziantep FK: Nita, Morais, Djilobodji, Nikoulou, Mustafa Eskihellaç, Bikel (Dk. 59 Jevtovic), Ogün Özçiçek, Oğulcan Çağlayan (Dk. 65 Riascos), Maxim (Dk. 65 İlker Karakaş), Markovic, Dragus
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Stefano Denswil, Mendy, Jens Stryger Larsen, Berat Özdemir (Dk. 88 Dimitrios Kourbelis), Trezeguet (Dk. 90+2 Fountas), Abdulkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Edin Visca (Dk. 88 Enis Bardhi), Paul Onuachu (Dk. 74 Enis Destan)
Goller: Dk. 47 ve Dk. 76 Trezeguet, Dk. 59 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 80 Dragus (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk.15 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Dk. 79 Mendy, Dk. 87 Enis Destan (Trabzonspor)
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