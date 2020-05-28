Trabzonspor hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü

Bordo-Mavililer, koronavirüs nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlaması öncesi antrenmanlarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Trabzonspor hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mayıs 2020 22:07
Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlaması öncesi hazırlıklarına devam etti.

Günün tek idmanına akşam saatlerinde çıkan bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Takım, 29 Mayıs Cuma günü yapacağı çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için