Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yi konuk etti.
Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı.
Trabzonspor'un ilk yarıda gollerini, 45+2. dakikada Simon Banza ve 45+6. dakikada Edin Visca kaydetti.
İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Bordo-Mavililer'de Simon Banza yeniden sahneye çıktı ve 58. dakikada fark 3'e çıktı.
Dakikalar 77'yi gösterirken Gaziantep FK'de Semih Güler, farkı 2'ye indiren golü attı. 85. dakikada Gaziantep FK'nin kazandığı penaltıyı Alexandru Maxim gole çevirdi skor 3-2'ye geldi.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, mücadeleyi 3-2 galip tamamladı.
Bu sonuçla birlikte 32 puana yükselen Trabzonspor, 8. sıraya yerleşti. 29 puanda kalan Gaziantep FK ise 13. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Trabzonspor, Konyaspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Eyüpspor'u konuk edecek.
EVİNDE 7 MAÇTIR YENİLMİYOR
Karşılaşmadan 3-0'lık üstünlükle ayrılan Bordo-Mavililer, evinde oynadığı son 7 maçta 6. galibiyetini aldı. Trabzonspor bu süreçte 1 de beraberlik aldı. Öte yandan Karadeniz ekibi, evinde 4 maç sonra gol gördü.
SİMON BANZA, 2. SIRAYA YÜKSELDİ
Takımının 2 golünü kaydeden Trabzonsporlu Simon Banza, Süper Lig'de 16. golüne ulaştı ve gol krallığı yarışında 2. sıraya yerleşti. Listede 1. sırada 18 golle Başakşehir forması giyen Krzysztof Piatek oturuyor.
TRABZONSPOR'UN GAZİANTEP'E MAĞLUBİYETİ YOK
Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK, Trabzonspor ile 12. kez karşı karşıya geldi
Daha önce oynanan 11 maçın 7'sini bordo-mavili ekip kazandı, 4 karşılaşma ise berabere bitti.
Bu maçla birlikte 8. galibiyetine ulaşan Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısında yenilmezlik serisi bozulmadı.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 2-1 kaybettiği Beşiktaş maçı 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Şenol Güneş, orta alanda Ozan Tufan ve Cham'ı Gaziantep FK karşısında yedek soyundururken bu oyuncuların yerine Lundstram ve Zubkov'a görev verdi.
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Dragus ve yeni transfer Folcarelli, maç kadrosunda yer almadı.
3 UKRAYNALI SAHADA
Trabzonspor'un 3 Ukraynalı oyuncusu, aynı anda ilk 11'de sahaya çıktı.
Bordo-mavili takımda Batagov'un yanı sıra ara transferde kadroya katılan Zubkov ile Sikan, Gaziantep FK karşısında birlikte sahada yer aldı.
KAR YAĞIŞI, TARAFTAR İLGİSİNİ AZALTTI
Trabzon'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve maç saatinde de süren kar yağışı, taraftarın karşılaşmaya ilgisini azalttı.
Papara Park'ta büyük boşluklar yer alırken Gaziantep'ten gelen yaklaşık 150 kişilik taraftar grubu, Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
MAÇ ÖNCESİ ZEMİN TEMİZLENDİ
Karşılaşma öncesi saha zemininde biriken karlar için aralıklarla temizleme çalışmaları yapıldı.
Bordo-mavili kulüpten 40 kişilik ekip, sahayı futbol oynamaya elverişli hale getirdi.
Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan da zeminde bir sorun görmeyerek maçın oynanmasına karar verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki maçta Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında ilk yarı 2-0 önde tamamladı.
13. dakikada Husic'in uzun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşarak kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Sorescu'nun şutunda, meşin yuvarlak Uğurcan'dan döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
20. dakikada Banza'nın topuk pasıyla ceza alanı içinde Lundstram, rakiplerinden sıyrılarak kaleci Burak Bozan ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Burak sol tarafına yatarak topu kontrolü etti.
27. dakikada Visca'nın pasıyla ceza alanına doğru hareketlenen Zubkov'un aşırtmak istediği top kaleci Burak Bozan'da kaldı.
33. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Sikan'ın kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
45. dakikada Okereke'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
45+2. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Zubkov'un soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Batagov'un indirdiği topu altıpas içindeki Banza filelere gönderdi.
45+6. dakikada Trabzonspor bir gol daha buldu. Zubkov'un sağ taraftan kullandığı serbest atışta, ceza yayı üzerinden Visca'nın yerden şutunda savunmaya çarpan top filelerle buluştu: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle bitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-2 yendi.
53. dakikada Ogün Özçiçek'in derinleme pasında, Okere'nin yakın mesafeden dokunduğu top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
58. dakikada Sikan'ın pasında sağdan ceza alanı son çizgisine inen Visca, meşin yuvarlağı altı pas içindeki Banza'ya aktardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0
72. dakikada Ogün Özçiçek'in pasında ceza alanı sağ çaprazında kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Kozlowski'nin şutunda, Uğurcan'ın müdahale ettiği top yan direkten döndü.
76. dakikada Maxim'in pasında ceza alanı sol çaprazında rakiplerinden sıyrılan Lungoyi'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
77. dakikada Sorescu'nun soldan ortasında ceza alanında Semih Güler'in kafa vuruşunda, top kaleci Uğuncan Çakır'ın sol tarafından filelerle buluştu: 3-1
84. dakika Semih Güler'in pasında ceza alanı sol tarafında Lungoyi, Malheiro ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca maçın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
85. dakikada Maxim, kullandığı penaltı atışında topu filelerle gönderdi: 3-2
Trabzonspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Erkan Akbulut
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Dk. 69 Okay Yokuşlu), Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy (Dk. 79 Hüseyin Türkmen), Lundstram, Zubkov, Visca (Dk. 87 Arif Boşluk), Sikan (Dk. 79 Cham), Banza (Dk. 69 Enis Destan)
Gaziantep FK: Burak Bozan, Viana, Arda Kızıldağ (Dk. 88 Kodro), Husic, Maxim, Daubin (Dk. 25 Ogün Özçiçek), Sorescu, Ndiaye (Dk. 64 Semih Güler), Kozlowski, Okereke (Dk. 64 Lungoyi), Halil Dervişoğlu (Dk. 64 Boateng)
Goller: Dk. 45+2 ve 58 Banza, Dk. 45+6 Visca (Trabzonspor) Dk. 77 Semih Güler, Dk. 85 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 15 Savic (Trabzonspor) Dk. 78 Husic (Gaziantep FK)
Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı.
Trabzonspor'un ilk yarıda gollerini, 45+2. dakikada Simon Banza ve 45+6. dakikada Edin Visca kaydetti.
İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Bordo-Mavililer'de Simon Banza yeniden sahneye çıktı ve 58. dakikada fark 3'e çıktı.
Dakikalar 77'yi gösterirken Gaziantep FK'de Semih Güler, farkı 2'ye indiren golü attı. 85. dakikada Gaziantep FK'nin kazandığı penaltıyı Alexandru Maxim gole çevirdi skor 3-2'ye geldi.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, mücadeleyi 3-2 galip tamamladı.
Bu sonuçla birlikte 32 puana yükselen Trabzonspor, 8. sıraya yerleşti. 29 puanda kalan Gaziantep FK ise 13. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Trabzonspor, Konyaspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Eyüpspor'u konuk edecek.
EVİNDE 7 MAÇTIR YENİLMİYOR
Karşılaşmadan 3-0'lık üstünlükle ayrılan Bordo-Mavililer, evinde oynadığı son 7 maçta 6. galibiyetini aldı. Trabzonspor bu süreçte 1 de beraberlik aldı. Öte yandan Karadeniz ekibi, evinde 4 maç sonra gol gördü.
SİMON BANZA, 2. SIRAYA YÜKSELDİ
Takımının 2 golünü kaydeden Trabzonsporlu Simon Banza, Süper Lig'de 16. golüne ulaştı ve gol krallığı yarışında 2. sıraya yerleşti. Listede 1. sırada 18 golle Başakşehir forması giyen Krzysztof Piatek oturuyor.
TRABZONSPOR'UN GAZİANTEP'E MAĞLUBİYETİ YOK
Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK, Trabzonspor ile 12. kez karşı karşıya geldi
Daha önce oynanan 11 maçın 7'sini bordo-mavili ekip kazandı, 4 karşılaşma ise berabere bitti.
Bu maçla birlikte 8. galibiyetine ulaşan Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısında yenilmezlik serisi bozulmadı.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 2-1 kaybettiği Beşiktaş maçı 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Şenol Güneş, orta alanda Ozan Tufan ve Cham'ı Gaziantep FK karşısında yedek soyundururken bu oyuncuların yerine Lundstram ve Zubkov'a görev verdi.
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Dragus ve yeni transfer Folcarelli, maç kadrosunda yer almadı.
3 UKRAYNALI SAHADA
Trabzonspor'un 3 Ukraynalı oyuncusu, aynı anda ilk 11'de sahaya çıktı.
Bordo-mavili takımda Batagov'un yanı sıra ara transferde kadroya katılan Zubkov ile Sikan, Gaziantep FK karşısında birlikte sahada yer aldı.
KAR YAĞIŞI, TARAFTAR İLGİSİNİ AZALTTI
Trabzon'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve maç saatinde de süren kar yağışı, taraftarın karşılaşmaya ilgisini azalttı.
Papara Park'ta büyük boşluklar yer alırken Gaziantep'ten gelen yaklaşık 150 kişilik taraftar grubu, Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
MAÇ ÖNCESİ ZEMİN TEMİZLENDİ
Karşılaşma öncesi saha zemininde biriken karlar için aralıklarla temizleme çalışmaları yapıldı.
Bordo-mavili kulüpten 40 kişilik ekip, sahayı futbol oynamaya elverişli hale getirdi.
Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan da zeminde bir sorun görmeyerek maçın oynanmasına karar verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki maçta Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında ilk yarı 2-0 önde tamamladı.
13. dakikada Husic'in uzun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşarak kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Sorescu'nun şutunda, meşin yuvarlak Uğurcan'dan döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
20. dakikada Banza'nın topuk pasıyla ceza alanı içinde Lundstram, rakiplerinden sıyrılarak kaleci Burak Bozan ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Burak sol tarafına yatarak topu kontrolü etti.
27. dakikada Visca'nın pasıyla ceza alanına doğru hareketlenen Zubkov'un aşırtmak istediği top kaleci Burak Bozan'da kaldı.
33. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Sikan'ın kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
45. dakikada Okereke'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
45+2. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Zubkov'un soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Batagov'un indirdiği topu altıpas içindeki Banza filelere gönderdi.
45+6. dakikada Trabzonspor bir gol daha buldu. Zubkov'un sağ taraftan kullandığı serbest atışta, ceza yayı üzerinden Visca'nın yerden şutunda savunmaya çarpan top filelerle buluştu: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle bitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-2 yendi.
53. dakikada Ogün Özçiçek'in derinleme pasında, Okere'nin yakın mesafeden dokunduğu top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
58. dakikada Sikan'ın pasında sağdan ceza alanı son çizgisine inen Visca, meşin yuvarlağı altı pas içindeki Banza'ya aktardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0
72. dakikada Ogün Özçiçek'in pasında ceza alanı sağ çaprazında kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Kozlowski'nin şutunda, Uğurcan'ın müdahale ettiği top yan direkten döndü.
76. dakikada Maxim'in pasında ceza alanı sol çaprazında rakiplerinden sıyrılan Lungoyi'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
77. dakikada Sorescu'nun soldan ortasında ceza alanında Semih Güler'in kafa vuruşunda, top kaleci Uğuncan Çakır'ın sol tarafından filelerle buluştu: 3-1
84. dakika Semih Güler'in pasında ceza alanı sol tarafında Lungoyi, Malheiro ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca maçın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
85. dakikada Maxim, kullandığı penaltı atışında topu filelerle gönderdi: 3-2
Trabzonspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Erkan Akbulut
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Dk. 69 Okay Yokuşlu), Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy (Dk. 79 Hüseyin Türkmen), Lundstram, Zubkov, Visca (Dk. 87 Arif Boşluk), Sikan (Dk. 79 Cham), Banza (Dk. 69 Enis Destan)
Gaziantep FK: Burak Bozan, Viana, Arda Kızıldağ (Dk. 88 Kodro), Husic, Maxim, Daubin (Dk. 25 Ogün Özçiçek), Sorescu, Ndiaye (Dk. 64 Semih Güler), Kozlowski, Okereke (Dk. 64 Lungoyi), Halil Dervişoğlu (Dk. 64 Boateng)
Goller: Dk. 45+2 ve 58 Banza, Dk. 45+6 Visca (Trabzonspor) Dk. 77 Semih Güler, Dk. 85 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 15 Savic (Trabzonspor) Dk. 78 Husic (Gaziantep FK)
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