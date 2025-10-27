27 Ekim
Trabzonspor, Fatih Tekke ile ilk büyük galibiyet peşinde

Süper Lig'de 2. sırada yer alan Trabzonspor, hafta sonu lider Galatasaray karşısında deplasmanda kazanarak Fatih Tekke yönetiminde ilk büyük maçtan galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek.

calendar 27 Ekim 2025 13:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde ilk büyük galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

Ligde geride kalan 10 haftada topladığı 23 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, büyük galibiyet özlemini sonlandırarak zirve yarışında daha da iddialı hale gelmek istiyor.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıkışa geçse de büyük maçlarda aynı başarıyı gösteremedi. Bordo-mavililer, Tekke döneminde üç büyük rakibi karşısında ligde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maç olmak üzere oynadığı 4 maçı kazanamadı.

- Tekke yönetimindeki büyük maçlar

Karadeniz ekibi, Fatih Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak ilk büyük sınavında başarılı olamadı.

Trabzonspor, daha sonra genç çalıştırıcı ile 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, Tekke ile bu sezon ise deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederek büyük maçlarda galibiyetle tanışamadı.

Trabzonspor, Tekke'nin görevde bulunduğu dönemde büyük maçlarda sadece 1 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

- Fatih Tekke dönemindeki 3 yenilgisi de büyük takımlara karşı

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ligde 3 yenilgisini de büyük maçlarda yaşadı.

Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı idaresinde iki sezonda toplam 21 lig karşılaşmasında 12 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Trabzonspor, Tekke yönetimindeki ligdeki maçlarda deplasmanlarda Fenerbahçe'ye 4-1 ve 1-0, Galatasaray'a kendi evinde 2-0 yenildi.

- Galatasaray ile 3. kez karşılaşacak

Trabzonspor, Tekke yönetiminde Galatasaray ile üçüncü karşılaşmasına çıkacak.

Bordo-mavililer, sarı-kırmızılılara geçen sezon ligde sahasında 2-0, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de 3-0 mağlup olarak galip gelemedi.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda gol atamazken kalesinde 5 gol gördü. 

 
 
 
  
