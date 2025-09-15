15 Eylül
Trabzonspor, Fatih Tekke ile 127 gün sonra kaybetti!

Fatih Tekke yönetiminde 127 gün sonra yenilen Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı 681 gündür galibiyet alamıyor.

Trabzonspor, Fatih Tekke ile 127 gün sonra kaybetti!
Trendyol Süper Lig'de deplasmanda uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 127 gün sonra kaybetti.

Geçen sezon ligin 35. haftasında evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup olan ve daha sonra oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavili takımın yenilmezlik serisi, İstanbul'da son buldu. 

Trabzonspor, 10 Mayıs'ta sarı-kırmızılı takım karşısında yaşadığı yenilginin ardından Tekke yönetiminde 127 gün sonra mağlup oldu.



- Sadece büyük maçlarda kaybetti

Trabzonspor, Tekke yönetiminde oynadığı toplam 16 lig maçının 3'ünü kaybederken bu mağlubiyetlerin hepsini üç büyükler içerisinde yer alan rakipleri karşısında yaşadı.

Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı yönetiminde 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 29 puan toplayan Karadeniz ekibi, 1,81 puan ortalaması yakaladı.

Trabzonspor, Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe'ye 4-1, Galatasaray'a 2-0 yenilirken bu sezon da sarı lacivertli takıma 1-0 kaybetti.

Karadeniz ekibi, genç çalıştırıcı ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray'a 3-0 mağlup olmuştu.

- 681 gündür büyük maçlarda kazanamıyor

Trabzonspor'un üç büyük rakibi karşısında galibiyet özlemi ise 681 güne çıktı.

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.

Bordo-mavililer, söz konusu rakiplerine karşı çıktığı son 10 lig müsabakasında 9 yenilgi ve 1 beraberlikle galibiyet göremedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
