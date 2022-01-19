Trabzonspor, Enis Destan için harekete geçti

Trabzonspor, ara transfer döneminde geleceğe yatırım için kolları sıvadı. Ara transferde Visca, Kouassi, Puchacz ve Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna katan bordo- mavili takım, hem yaş ortalamasını düşürmek hem de yerli isimleri kadrosuna katmak için harekete geçti. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Karadeniz temsilcisi, Altınordu'nun 19 yaşındaki forveti Enis Destan ve Danimarka'nın FC Midtjylland takımından 19 yaşındaki sol kanat Doğuhan Aral Şimşir için nabız yoklasa da önceliğin Enis Destan olduğu öğrenildi.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın olumlu rapor verdiği ve takımda ısrarla görmek istediği genç yetenek için maliyet araştırması yapan Fırtına, transferi devre arasında bitiremese bile sezon sonu için iki oyuncunun kulüplerinden söz almak istiyor.



ELİNİ ÇABUK TUTACAK



Altınordu'nun bu transfer için 700 bin Euro bonservis bedeli istediği iddia edilirken, Trabzonspor'un Avrupa'dan da talipleri olan oyuncuyu elinden kaçırmak istemediği öğrenildi. Bordo mavililerin ara transfer döneminde transferi bitirmesi halinde Enis Destan'ın sezon sonuna kadar Altınordu'da forma giyebileceği ifade edildi.



KADRO DIŞI KALMIŞTI



Enis Destan Altınordu'da ilk yarının bitimine 4 maç kala kadro dışı bırakılmıştı. Kupadaki 68 Aksaray Belediyespor maçında soyunma odası koridorunda rakip futbolcuya hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldıktan sonra Başkan Seyit Mehmet Özkan tarafından kadro dışı bırakılan genç forvet, devre arasında affedilmiş ve takıma geri dönmüştü.





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