Trabzonspor'dan Wout Weghorst hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Hollandalı yıldız Wout Weghorst ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Wout Weghorst hamlesi
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19 Temmuz 2024 23:11
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'dan transferde sürpriz hamle geldi.

ERTUĞRUL DOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, "Basında adı geçmeyen önemli bir santrfor daha var gündemimizde, ikisini de alabiliriz. Daha önce de söylemiştim. O da Onuachu'nun özelliklerinde pivot bir santrfor. Dünyada bilinen bir oyuncu, görüşüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde. Belki Onuachu ile birlikte belki de ikisinden birini kadromuza katmak istiyoruz. İkisi de ilerliyor. Niyetimiz ikisini de almak ama kontenjan var." ifadelerini kullanmıştı.



WEGHORST HAMLESİ

61 Saat'in haberine göre; Bordo-mavililerin, 31 yaşındaki forvet Wout Weghorst ile ilgilendiği öğrenildi. Hollandalı forvet, geride kalan sezonda Burnley'de 30 maça çıktı. Wout Weghorst bu karşılaşmalarda 7 gol ve 4 asist üretti.

Wout Weghorst'un Burnley ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Hollandalı forvetin güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Wout Weghorst, 2022-2023 sezonu başında Beşiktaş'a kiralanmış ve ardından devre arasında Manchester United'ın yolunu tutmuştu.

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