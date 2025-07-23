Trabzonspor'dan transfer açıklaması!

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.
Kafkas, "Transfer çalışmalarına ocak ayında başladık ve ilk etapta 4 oyuncu transfer ettik. Sezon sonunda da 3 oyuncu transfer ettik. Şimdi orta sahaya iki transfer yapacağız. Bugün itibariyle önemli görüşmeler yaptık. Devam ediyoruz. Şartlar oluşmak üzere. Birkaç gün içerisinde iki orta saha ve hocanın istediği transferleri oluşturacağız. Hiçbir yabancı oyuncu Türkiye'ye koşarak gelmiyor. Bunun birçok parametresi var. Ama Trabzonspor, büyük bir kulüp. Biz gelmeyenin kaybı olduğunu düşünüyoruz. Elimizde çok iyi bir kadro var. Kısa sürede bu konuda bir gelişme elde edeceğimizi düşünüyorum." dedi.
Zeyyat Kafkas, ayrılacak isimlerle ilgili, "Enis Destan için gelişme var. 1-2 gün içinde transferi gerçekleşecek. 3-4 oyuncumuza teklif var. Bunları değerlendiriyoruz. Gençlere teklif var. Gidip, oynamalarını önemsiyoruz. Hepsini değerlendiriyoruz. Hocamızla birlikte karar vereceğiz." diye konuştu.
SAUL NIGUEZ
Gerçekleşmeyen Saul Niguez transferini değerlendiren Zeyyat Kafkas, "Saul adına üzücü transferin gerçekleşmemesi. Trabzonspor, önemli bir kulüp. Bizde moral bozukluğu olmadı. Anlaştık diye bir açıklamamız olmadı. Ama biz uçağı gönderdik ve aile nedenlerini gerekçe göstererek transfer olmak istemediğini söyledi. Bizim için bir yıkım olmadı çünkü alternatiflerden biriydi." dedi.
UĞURCAN ÇAKIR
Zeyyat Kafkas, takım kaptanı Uğurcan Çakır için gelen sorunun ardından, "Uğurcan, bu takımın kaptanı. Çok iyi bir Trabzonsprlu. 2028 yılına kadar sözleşmesi olan bir oyuncunun sözleşmesi 2035'e mi uzatılacak? Böyle bir sorun yok, onun da bir talebi yok. İsterse uzatırız ama böyle bir konu değil, gündem yapılmak isteniyor." dedi.
MUHAMMED CHAM
Muhammed Cham'ın transferi için gelen soruya cevap veren Zeyyat Kafkas, "Cham için bir talep vardı Arabistan'dan. Biz rakamda anlaştık ama onlar hükümetten onay alıyor. Onay gelmediği için şu anda beklemede." sözlerini sarf etti.
"YARIN GİDEBİLİR"
Zeyyat Kafkas, ayrılacak isimlerle ilgili yeniden gelen sorunun ardından, "Enis, 1-2 gün içerisinde, yarın gidebilir diye düşünüyorum." yanıtını verdi.
Kafkas, "Transfer çalışmalarına ocak ayında başladık ve ilk etapta 4 oyuncu transfer ettik. Sezon sonunda da 3 oyuncu transfer ettik. Şimdi orta sahaya iki transfer yapacağız. Bugün itibariyle önemli görüşmeler yaptık. Devam ediyoruz. Şartlar oluşmak üzere. Birkaç gün içerisinde iki orta saha ve hocanın istediği transferleri oluşturacağız. Hiçbir yabancı oyuncu Türkiye'ye koşarak gelmiyor. Bunun birçok parametresi var. Ama Trabzonspor, büyük bir kulüp. Biz gelmeyenin kaybı olduğunu düşünüyoruz. Elimizde çok iyi bir kadro var. Kısa sürede bu konuda bir gelişme elde edeceğimizi düşünüyorum." dedi.
Zeyyat Kafkas, ayrılacak isimlerle ilgili, "Enis Destan için gelişme var. 1-2 gün içinde transferi gerçekleşecek. 3-4 oyuncumuza teklif var. Bunları değerlendiriyoruz. Gençlere teklif var. Gidip, oynamalarını önemsiyoruz. Hepsini değerlendiriyoruz. Hocamızla birlikte karar vereceğiz." diye konuştu.
SAUL NIGUEZ
Gerçekleşmeyen Saul Niguez transferini değerlendiren Zeyyat Kafkas, "Saul adına üzücü transferin gerçekleşmemesi. Trabzonspor, önemli bir kulüp. Bizde moral bozukluğu olmadı. Anlaştık diye bir açıklamamız olmadı. Ama biz uçağı gönderdik ve aile nedenlerini gerekçe göstererek transfer olmak istemediğini söyledi. Bizim için bir yıkım olmadı çünkü alternatiflerden biriydi." dedi.
UĞURCAN ÇAKIR
Zeyyat Kafkas, takım kaptanı Uğurcan Çakır için gelen sorunun ardından, "Uğurcan, bu takımın kaptanı. Çok iyi bir Trabzonsprlu. 2028 yılına kadar sözleşmesi olan bir oyuncunun sözleşmesi 2035'e mi uzatılacak? Böyle bir sorun yok, onun da bir talebi yok. İsterse uzatırız ama böyle bir konu değil, gündem yapılmak isteniyor." dedi.
MUHAMMED CHAM
Muhammed Cham'ın transferi için gelen soruya cevap veren Zeyyat Kafkas, "Cham için bir talep vardı Arabistan'dan. Biz rakamda anlaştık ama onlar hükümetten onay alıyor. Onay gelmediği için şu anda beklemede." sözlerini sarf etti.
"YARIN GİDEBİLİR"
Zeyyat Kafkas, ayrılacak isimlerle ilgili yeniden gelen sorunun ardından, "Enis, 1-2 gün içerisinde, yarın gidebilir diye düşünüyorum." yanıtını verdi.