Trabzonspor'dan Süper Lig tarihinde ilk!

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 7 maçta aldığı skorlarla dikkat çekiyor.
Bordo-mavili takım, ligde oynadığı 7 maçta tek galibiyet alabildi. Trabzonspor, söz konusu süreçte ligde 6 kez beraberlik yaşadı.
Trabzonspor, ligde sadece Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Şenol Güneş'in ekibi, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk dört deplasman maçından da beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavili takımın ligde aldığı beraberlikler ise şu şekilde:
Sivasspor 0-0 Trabzonspor
Eyüpspor 0-0 Trabzonspor
Trabzonspor 1-1 Beşiktaş
Trabzonspor 2-2 Kayserispor
Gaziantep 0-0 Trabzonspor
Hatayspor 1-1 Trabzonspor
Bordo-mavili takım, ligde oynadığı 7 maçta tek galibiyet alabildi. Trabzonspor, söz konusu süreçte ligde 6 kez beraberlik yaşadı.
Trabzonspor, ligde sadece Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Şenol Güneş'in ekibi, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk dört deplasman maçından da beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavili takımın ligde aldığı beraberlikler ise şu şekilde:
Sivasspor 0-0 Trabzonspor
Eyüpspor 0-0 Trabzonspor
Trabzonspor 1-1 Beşiktaş
Trabzonspor 2-2 Kayserispor
Gaziantep 0-0 Trabzonspor
Hatayspor 1-1 Trabzonspor