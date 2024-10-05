Trabzonspor'dan Süper Lig tarihinde ilk!

Trabzonspor, bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 6 beraberlik aldı. Bordo-mavili takım, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk dört deplasman maçından da beraberlikle ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Süper Lig tarihinde ilk!
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05 Ekim 2024 21:08
Son güncelleme 05 Ekim 2024 21:09
Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 7 maçta aldığı skorlarla dikkat çekiyor.

Bordo-mavili takım, ligde oynadığı 7 maçta tek galibiyet alabildi. Trabzonspor, söz konusu süreçte ligde 6 kez beraberlik yaşadı.

Trabzonspor, ligde sadece Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Şenol Güneş'in ekibi, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk dört deplasman maçından da beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavili takımın ligde aldığı beraberlikler ise şu şekilde:

Sivasspor 0-0 Trabzonspor
Eyüpspor 0-0 Trabzonspor
Trabzonspor 1-1 Beşiktaş
Trabzonspor 2-2 Kayserispor
Gaziantep 0-0 Trabzonspor
Hatayspor 1-1 Trabzonspor

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