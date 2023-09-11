Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması

Trabzonspor, Hüseyin Türkmen'in sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması
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11 Eylül 2023 16:57
Son güncelleme 11 Eylül 2023 16:59
Trabzonspor, savunma oyuncularından Hüseyin Türkmen'in MR görüntülenmesi sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'un yaptığı açıklama;

"Takımımızın son antrenmanı sırasında sağ bacağında ani ağrı hissetmesi nedeniyle antrenmanı tamamlayamayan oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."

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