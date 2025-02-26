Trabzonspor'dan olay paylaşım: "Merkez Hakem Sirki"

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan olay paylaşım: 'Merkez Hakem Sirki'
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26 Şubat 2025 23:13
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bordo mavili kulüp paylaşımında, "Merkez Hakem Sirki Haftanın Saçmalıkları" ifadelerine yer verdi.

İŞTE TRABZONSPOR'UN PAYLAŞTIĞI VİDEO


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