Trabzonspor'dan olay paylaşım: 'Merkez Hakem Sirki'

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Bordo mavili kulüp paylaşımında, "Merkez Hakem Sirki Haftanın Saçmalıkları" ifadelerine yer verdi.
İŞTE TRABZONSPOR'UN PAYLAŞTIĞI VİDEO
Bordo mavili kulüp paylaşımında, "Merkez Hakem Sirki Haftanın Saçmalıkları" ifadelerine yer verdi.
İŞTE TRABZONSPOR'UN PAYLAŞTIĞI VİDEO
Trabzonspor'un paylaşımı. https://t.co/t8jEE3Vn4H
— Sporx (@sporx) February 26, 2025
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