Trabzonspor'dan Jurecka atağı!

Trabzonspor, Slavia Prag forması giyen Çekyalı golcü Vaclav Jurecka için görüşmelere başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'dan Jurecka atağı!
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28 Mayıs 2023 15:56
Yeni sezon öncesi kadroda radikal değişikliklere gitmek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi.

Forvet hattına da transfer yapacak olan bordo-mavililer, Slavia Prag'ta forma giyen 28 yaşındaki forvet oyuncusu Vaclav Jurecka için görüşmelere başladı. Nenad Bjelica'nın onayından geçen tecrübeli golcüyü, scout ekibi bir süredir yerinde takip ediyordu.

35 MAÇTA 26 GOL, 5 ASİSTİ VAR

Slavia'nın sezon başında kadrosuna kattığı ve 3 yıllık sözleşme yaptığı Vaclav Jurecka bu sezon sergilediği performansla dikkat çekiyor. Takımıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Jurecka 26 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.

Çekya Milli Takımı'nda da oynayan Vaclav Jurecka'nın henüz milli forma altında golü bulunmuyor.

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