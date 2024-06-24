Trabzonspor'dan 5 KAP açıklaması!

Trabzonspor'dan 5 KAP birden! Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Trabzonspor, 5 yeni transferini birden KAP'a bildirdi.
Bordo-mavili kulüp yaptığı açıklamayla birlikte Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John Lundstram, Denis Dragus ve Ozan Tufan'ın transferi için görüşmelere başlandığı belirtildi.
İSTANBUL'A GELDİLER
Trabzonspor'un kadrosuna kattığı İngiliz orta saha John Lundstram ve Hırvat sol bek Borna Barisic, gece saatlerinde İstanbul'a geldi.
İstanbul'da detaylı sağlık kontrollerinden geçirilecek olan oyuncular, bugün yapılacak sağlık kontrolünün ardından Trabzon'a geçecek.
Anthony Nwakaeme ve Ozan Tufan'ın da kısa süre içerisinde sağlık konrollerinden geçmesi bekleniyor.
Bordo-mavili kulüp yaptığı açıklamayla birlikte Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John Lundstram, Denis Dragus ve Ozan Tufan'ın transferi için görüşmelere başlandığı belirtildi.
İSTANBUL'A GELDİLER
Trabzonspor'un kadrosuna kattığı İngiliz orta saha John Lundstram ve Hırvat sol bek Borna Barisic, gece saatlerinde İstanbul'a geldi.
İstanbul'da detaylı sağlık kontrollerinden geçirilecek olan oyuncular, bugün yapılacak sağlık kontrolünün ardından Trabzon'a geçecek.
Anthony Nwakaeme ve Ozan Tufan'ın da kısa süre içerisinde sağlık konrollerinden geçmesi bekleniyor.
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