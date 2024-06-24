Trabzonspor'dan 5 KAP açıklaması!

Trabzonspor; Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John Lundstram ve Denis Draguş'un transferleri için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'dan 5 KAP açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Haziran 2024 09:04
Son güncelleme 24 Haziran 2024 09:12
Trabzonspor'dan 5 KAP birden! Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Trabzonspor, 5 yeni transferini birden KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili kulüp yaptığı açıklamayla birlikte Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John Lundstram, Denis Dragus ve Ozan Tufan'ın transferi için görüşmelere başlandığı belirtildi.

İSTANBUL'A GELDİLER

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı İngiliz orta saha John Lundstram ve Hırvat sol bek Borna Barisic, gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

İstanbul'da detaylı sağlık kontrollerinden geçirilecek olan oyuncular, bugün yapılacak sağlık kontrolünün ardından Trabzon'a geçecek.

Anthony Nwakaeme ve Ozan Tufan'ın da kısa süre içerisinde sağlık konrollerinden geçmesi bekleniyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery