



Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.



Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü, 86. dakikada Pedro Malheiro kaydetti.







Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Trabzonspor 4. galibiyetini aldı ve puanını 19'a yükseltti. Bordo-Mavililer, 12. sıraya yerleşti. Geçtiğimiz hafta Sivasspor'u 2-0 yenerek 7 maçlık galibiyet hasretine son veren Bodrum FK ise 10. yenilgisini aldı. 14 puanda kalan Ege temsilcisi, 17. sıraya geriledi.







Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Bodrum FK ise Kayserispor'u konuk edecek.







ŞENOL GÜNEŞ'İN TERCİHLERİ



Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor 'un Bodrum FK'yi konuk etti.Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü, 86. dakikadaBu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Trabzonspor 4. galibiyetini aldı ve puanını 19'a yükseltti. Bordo-Mavililer, 12. sıraya yerleşti. Geçtiğimiz hafta Sivasspor'u 2-0 yenerek 7 maçlık galibiyet hasretine son veren Bodrum FK ise 10. yenilgisini aldı. 14 puanda kalan Ege temsilcisi, 17. sıraya geriledi.Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Bodrum FK ise Kayserispor'u konuk edecek.

Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel ile maç öncesinde görüşmek istemesine Demirel yanıt vermeyerek yedek kulübesine gitti.

Volkan Demirel, 6 Şubat depreminden sonra Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta çalışırken 3 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamalar nedeniyle maç öncesi Güneş'in uzattığı eli ve selamını almadı. ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?



Şenol Güneş, 2023 yılında düzenlediği basın toplantısında "Soruyorum size Hatayspor ile Gaziantep ligde var mı, yok mu? Var görünüyor! Açıklaması var mı, duydunuz mu? İdman yapıyorlar ama nerede yaptıklarını ben biliyorum, siz biliyor musunuz? Riva'da yapıyorlar. Geçen sene de yaparlardı, bunu söylemekten neden rahatsız oluyorsunuz?" ifadelerini kullandı.



VOLKAN DEMİREL'İN O CEVABI!



Volkan Demirel, 23 Temmuz 2023 tarihinde Şenol Güneş "Bazı kesimlerden, daha doğrusu çok bir kesim değil ama 'Depremden sonra oynayabilirlerdi' dediler. Biz depremden sonra oynayamazdık. Depremde bir futbolcumu, sportif direktörümü kaybettim. Dört hocam, beş oyuncum enkazda kaldı. Liglere ara verildi. Lig tekrar başlarken ben cenaze arıyordum, o zaman maça çıkamazdık! Bu sene hayata devam ediyor, ligde varız ve Allah'a şükür dimdik devam edeceğiz" dedi.



UĞURCAN İLE SARILDI



Öte yandan maçtan önce Volkan Demirel, yanına gelen Uğurcan Çakır ile birbirlerine sarıldı. İkili bir süre sohbet etti ve birbirlerine şans diledi.

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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK'yı konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 4-3 kaybettiği Galatasaray maçının 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğine gitti.Teknik direktör Şenol Güneş, kart cezalısı Serdar Saatçı'nın yerine stoperde Ali Şahin Yılmaz'a görev verdi. Trabzonspor'un alt yapısından yetişen 20 yaşındaki oyuncu, ilk kez A takım formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı.Bordo-mavili takımın teknik direktörü, sakatlığı bulunan Edin Visca'nın yokluğunda ise Cihan Çanak'ı sahaya sürdü.Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov, Edin Visca ve Denis Draguş ile kart cezalısı Serdar Saatçi maç kadrosunda yer almadı.Karadeniz ekibinde alt yapıdan 17 yaşındaki Arda Öztürk ve Onuralp Çakıroğlu ile Salih Malkaçoğlu, Poyraz Efe Yıldırım, Arif Boşluk gibi oyuncular da yedek kulübesinde bulundu.Ligin alt sıralarında bulanan bordo-mavili takımın karşılaşmasına taraftarlar önceki haftalara oranla daha çok ilgi gösterirken statta boşluklar gözlendi.Yönetim kurulunun tribünlerin büyük bölümünün biletlerini 61 liraya indirmesine karşın taraftarlar, tribünün tamamını dolduramadı.Misafir takım tribününde de yaklaşık 10 kişilik taraftar grubu, Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki Trabzonspor-Sipay Bodrum FK karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.7. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Dimitrov'un kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan tehlikeyi ayağıyla önledi.9. dakikada Cihan Çanak'ın ceza yayı gerisinden şutunda, top az farkla üstten auta gitti.26. dakikada Cham'ın derinlemesine pasında yakın mesafeden Ozan Tufan'ın dokunduğu top, kaleci Sousa'da kaldı.37. dakikada Seferi'nin sol çaprazdan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu yakın mesafeden Celustka kaleye göndermek istedi. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.40. dakikada Üzeyir Ergün'ün sağdan ortasında ceza alanı içinde Dimitrov'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.45+2. dakikada orta alanda Ali Şahin Yılmaz'dan kazandığı topla ceza alanına girerek kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Mohammed'in şutunda, Uğurcan yatarak tehlikeyi uzaklaştırdı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.BİRAZDAN...