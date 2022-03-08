Trabzonspor'da yeni bir yıldız doğuyor: Ahmetcan

Son yıllarda Yusuf Yazıcı, Uğurcan ve Abdülkadir'in ardından Trabzonspor altyapısının vitrine çıkardığı yeni isim Ahmetcan Kaplan oldu

Haber; Fanatik
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Trabzonspor'da yeni bir yıldız doğuyor: Ahmetcan
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08 Mart 2022 12:29
Trabzonspor , Türk futbolunun oyuncu fabrikası olmaya devam ediyor. Bordo-Mavililer'in bu sezon özkaynak düzeninden çıkardığı son isim; Ahmetcan Kaplan... Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 7. haftadaki Alanyaspor maçında sonradan oyuna aldığı, bir sonraki maçta da Kayserispor önünde 11'de başlattığı 2003 doğumlu stoper, Fenerbahçe derbisinde 90 dakika sahadaydı.

İlk yarıda Serdar Dursun'un şutunu çizgiden çıkartan ve kırılma anı olabilecek pozisyonda golü engelleyen 19 yaşındaki Ahmetcan, genel performansıyla da tam not aldı. Vitor Hugo'nun sezonu kapatmasının ardından gelen forma şansını çok iyi değerlendiren Trabzonlu oyuncu, gelecek adına olumlu sinyaller yolladı.

KUNTZ'UN YAKIN TAKİBİNDE

Avcı'nın maçın ardından "Umarım böyle devam eder, verimli topraklardan çıkan futbolcumuz. Milli Takımımız'ın yukarı doğru beklenen oyuncusu" sözleriyle övdüğü Ahmetcan, Fenerbahçe derbisini statta izleyen Ay-Yıldızlılar'ın hocası Stefan Kuntz'un uzun süredir takibinde yer alıyor.

 

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