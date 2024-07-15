Trabzonspor'da Visca'dan dikkat çeken performans

Trabzonspor'da hazırlık kampı döneminde Edin Visca öne çıkan isimlerden biri oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Visca'dan dikkat çeken performans
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15 Temmuz 2024 11:42
Trabzonspor'un tecrübeli isimlerinden Edin Visca, kamptaki performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Edin Visça, Macaristan kampında öne çıkan oyunculardan biri oldu. Hiçbir antrenmanı kaçırmayan, enerjisi ve karakteriyle rol model olan 34 yaşındaki futbolcu, yeni sezona da damga vuracak isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Vicça, son oynanan hazırlık maçı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda da bulunarak 'Artık hazırız' mesajını gönderdi.

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