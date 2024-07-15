Trabzonspor'un tecrübeli isimlerinden Edin Visca, kamptaki performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Edin Visça, Macaristan kampında öne çıkan oyunculardan biri oldu. Hiçbir antrenmanı kaçırmayan, enerjisi ve karakteriyle rol model olan 34 yaşındaki futbolcu, yeni sezona da damga vuracak isimlerden biri olarak gösteriliyor.
Vicça, son oynanan hazırlık maçı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda da bulunarak 'Artık hazırız' mesajını gönderdi.
Edin Visça, Macaristan kampında öne çıkan oyunculardan biri oldu. Hiçbir antrenmanı kaçırmayan, enerjisi ve karakteriyle rol model olan 34 yaşındaki futbolcu, yeni sezona da damga vuracak isimlerden biri olarak gösteriliyor.
Vicça, son oynanan hazırlık maçı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda da bulunarak 'Artık hazırız' mesajını gönderdi.
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