Trabzonspor'da sol beke yeni aday: Kyriakopoulos

Açık ara liderliğin keyfini çıkaran Trabzonspor, ara dönemin transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Özellikle sol beke takviye yapmak isteyen Bordo-Mavililer'de Bradaric, Pellegrini ve Uğur Çiftçi'nin ardından daha önce birçok kez izlenen Georgios Kyriakopoulos'un da gündeme geldiği öğrenildi.
Milli takımdan Bakasetas ve Siopis'in arkadaşı olan Kyriakopoulos'un bonservisi İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da bulunuyor.
25 yaşındaki Yunan futbolcu, bu sezon Çizme ekibiyle sadece 7 maça çıktı.
Özellikle sol beke takviye yapmak isteyen Bordo-Mavililer'de Bradaric, Pellegrini ve Uğur Çiftçi'nin ardından daha önce birçok kez izlenen Georgios Kyriakopoulos'un da gündeme geldiği öğrenildi.
Milli takımdan Bakasetas ve Siopis'in arkadaşı olan Kyriakopoulos'un bonservisi İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da bulunuyor.
25 yaşındaki Yunan futbolcu, bu sezon Çizme ekibiyle sadece 7 maça çıktı.