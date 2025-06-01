Sezon başında Braga'dan 2 milyon euro'ya kiralanan Simon Banza, bordo mavili takıma veda etti.
YÜKSEK BONSERVİS İSTENDİ, TRABZONSPOR VAZGEÇTİ
Oynadığı 37 karşılaşmada 22 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan Demokratik Kongolu forvet ile Braga'nın yüksek bonservis istemesi nedeniyle yola devam edilemeyecek.
Antalya maçından sonra teknik ekip ve takım arkadaşlarına sarılarak veda eden 28 yaşındaki yıldız, eşyalarını toplayarak Trabzon'dan ayrılacak.
Trabzonspor'da Simon Banza veda etti!
Trabzonspor'un Demokratik Kongolu santrforu Simon Banza, bordo mavililere veda etti.
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Sezon başında Braga'dan 2 milyon euro'ya kiralanan Simon Banza, bordo mavili takıma veda etti.
Trabzonspor
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