Trabzonspor'da şampiyonluk rehaveti!

Kayserispor'a yenilerek çifte kupa hayallerine veda eden bordo mavili ekip oynadığı son 9 resmi karşılaşmada sadece iki kez galip gelebildi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da şampiyonluk rehaveti!
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12 Mayıs 2022 12:03
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu erken ilan eden Trabzonspor'un, sezonu çifte kupayla kapatma hedefi, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Yukatel Kayserispor karşısında aldığı mağlubiyetle son buldu.

Karadeniz ekibi iç sahada 1-0 yendiği rakibine deplasmanda 4-2 kaybedip elenirken son dönemdeki kötü sonuçlara bir yenisini daha ekledi.

LiGDE 5 BERABERLiK

Ligi çok rahat bir tempoda lider götüren ve bitime 3 hafta kala şampiyonluğu nu ilan eden Trabzonspor bununla beraber son 9 resmi karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabildi.

Göztepe'yi 12 Mart'ta 4-2 yenen Karadeniz ekibi sonrasında ligde oynadığı 7 maçta sadece Adana Demirspor'u yene bilirken Çaykur Rizespor'a mağlup oldu, beş karşılaşmada da berabere kaldı. Trabzonspor kupada ise birer galibiyet ve yenilgi aldı.

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