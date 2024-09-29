Trabzonspor'da sakatlık: Ozan Tufan

Trabzonspor'da Ozan Tufan, Konyaspor ile oynanan maçta sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da sakatlık: Ozan Tufan
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29 Eylül 2024 16:37
Son güncelleme 29 Eylül 2024 20:01
Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da bir sakatlık yaşandı.

Bordo-mavili takımda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ozan Tufan, sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ozan Tufan, sedyeyle oyundan çıktı.

Trabzonspor'da Ozan Tufan yerine 36. dakikada Muhammed Cham oyuna dahil oldu.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE AYRILDI

Trabzonspor-Konyaspor maçının 33. dakikasında rakibi ile girdiği mücadelede sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Ozan Tufan, maç sonu stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrıldı.



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