Trabzonspor'da Orsic'in geri dönüş tarihi belli oldu!

Trabzonspor'un sezon başı kampında sakatlanıp çapraz bağları kopan ve ameliyat olan Mislav Orsic'in geri dönüş tarihi belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da Orsic'in geri dönüş tarihi belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2024 12:23
Trabzonspor'un sezon başı kampında sakatlanıp çapraz bağları kopan ve ameliyat olan Mislav Orsic'ten beklenen haber geldi.

Henüz bordo-mavili formayı giyemeyen Hırvat futbolcu, önceki gün Trabzon'a ulaştı. Artık tedavi sürecine takımla birlikte devam edecek olan 31 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, şubat ayının son bölümünde maç oynayabilecek seviyeye geleceği belirtildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni transfer gözüyle baktığı Orsic, 2.4 milyon Euro bonservis karşılığında Championship ekibi Southampton'dan transfer edilmişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery