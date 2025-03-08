Trabzonspor'da olağanüstü toplantı!

Trabzonspor Yönetimi, Hatayspor karşılaşmasının ardından Papara Park'ta olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da olağanüstü toplantı!
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08 Mart 2025 23:12
Son güncelleme 08 Mart 2025 23:20
Trabzonspor, sahasında Hatayspor ile oynadığı maçtan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Trabzonsporlu taraftarlar, bu maçta teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundu. Bordo-mavili tribünler, maç içerisinde, "Şenol Güneş istifa" ve "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

Trabzonspor Yönetimi, bu maçın ardından harekete geçti. 61 Saat'in haberine göre, bordo-mavili yönetim, Hatayspor maçının ardından Papara Park'ta olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.


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