Trabzonspor'da Mislav Orsic harekatı

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Trabzonspor transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Nenad Bjelica eski öğrencisi Mislav Orsic'i takımda görmek istiyor.
Devre arasında Dinamo Zagreb'ten, Southampton'a 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 30 yaşındaki kanat oyuncusu hem istediği süreyi bulamadığı için hem de Southampton'ın küme düşmesinden dolayı takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
DİNAMO ZAGREB MAAŞI KARŞILAYAMIYOR
Mislav Orsic'in eski kulübü de oyuncunun peşinde. Dinamo Zagreb oyuncunun son taksidi olan 3 milyon euro'yu almayıp Southampton'la anlaşsa da oyuncunun istediği yıllık ücreti karşılayamıyorlar. Trabzonspor'un oyuncuya bu parayı ödemeye hazır olduğu söylendi. Nenad Bjelica'nın eski öğrencisiyle bizzat görüşüp takıma katmaya çalıştığı iddia edildi.
YALNIZCA 5 MAÇTA GÖREV ALDI
Devre arasında transfer olduğu Southampton'ta yalnızca 5 maçta görev alabilen Mislav Orsic bu karşılaşmaların 3 tanesine ilk 11'de başlayabildi. 30 yaşındaki kanat oyuncusu skor katkısında bulunamadı.
Devre arasında Dinamo Zagreb'ten, Southampton'a 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 30 yaşındaki kanat oyuncusu hem istediği süreyi bulamadığı için hem de Southampton'ın küme düşmesinden dolayı takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
DİNAMO ZAGREB MAAŞI KARŞILAYAMIYOR
Mislav Orsic'in eski kulübü de oyuncunun peşinde. Dinamo Zagreb oyuncunun son taksidi olan 3 milyon euro'yu almayıp Southampton'la anlaşsa da oyuncunun istediği yıllık ücreti karşılayamıyorlar. Trabzonspor'un oyuncuya bu parayı ödemeye hazır olduğu söylendi. Nenad Bjelica'nın eski öğrencisiyle bizzat görüşüp takıma katmaya çalıştığı iddia edildi.
YALNIZCA 5 MAÇTA GÖREV ALDI
Devre arasında transfer olduğu Southampton'ta yalnızca 5 maçta görev alabilen Mislav Orsic bu karşılaşmaların 3 tanesine ilk 11'de başlayabildi. 30 yaşındaki kanat oyuncusu skor katkısında bulunamadı.