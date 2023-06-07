Trabzonspor'da Mislav Orsic harekatı

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de istediğini bir türlü bulamayan Trabzonspor gözünü Nenad Bjelica'nın eski öğrencisine çevirmiş durumda.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Mislav Orsic harekatı
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07 Haziran 2023 12:06
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Trabzonspor transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Nenad Bjelica eski öğrencisi Mislav Orsic'i takımda görmek istiyor.

Devre arasında Dinamo Zagreb'ten, Southampton'a 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 30 yaşındaki kanat oyuncusu hem istediği süreyi bulamadığı için hem de Southampton'ın küme düşmesinden dolayı takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

DİNAMO ZAGREB MAAŞI KARŞILAYAMIYOR

Mislav Orsic'in eski kulübü de oyuncunun peşinde. Dinamo Zagreb oyuncunun son taksidi olan 3 milyon euro'yu almayıp Southampton'la anlaşsa da oyuncunun istediği yıllık ücreti karşılayamıyorlar. Trabzonspor'un oyuncuya bu parayı ödemeye hazır olduğu söylendi. Nenad Bjelica'nın eski öğrencisiyle bizzat görüşüp takıma katmaya çalıştığı iddia edildi.

YALNIZCA 5 MAÇTA GÖREV ALDI

Devre arasında transfer olduğu Southampton'ta yalnızca 5 maçta görev alabilen Mislav Orsic bu karşılaşmaların 3 tanesine ilk 11'de başlayabildi. 30 yaşındaki kanat oyuncusu skor katkısında bulunamadı. 

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