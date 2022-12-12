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Trabzonspor'da kanatlar çalışacak

Trabzonspor'da Edin Visca'nın sakatlığını atlatması sonrası hücum hattında kanatlar daha etkin kullanılacak.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da kanatlar çalışacak
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12 Aralık 2022 17:21
Trabzonspor'da sakatlığı geçen Edin Visca, artık forma giyebilir.

Bosnalı futbolcunun sağ kanadın dönüşüne en fazla sevinenlerden birisi ise Trezeguet. Takım arkadaşının yokluğunda kanat organizasyonları ağırlıklı kendisinin olduğu bölgeden gelişen Mısırlı yıldız, üzerindeki baskının azalacak olması nedeniyle mutlu.

Visca'nın sağ kanatta oynamaya başlaması ile bu bölgede hücum aksiyonlarının artacağı öngörülüyor.

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