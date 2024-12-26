Trabzonspor'da hedef Zubkov

Trabzonspor, Shakhtar Donetsk forması giyen Oleksandr Zubkov ile ilgileniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da hedef Zubkov
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26 Aralık 2024 11:40
Şenol Güneş yönetiminde yeniden yapılanmaya gidecek olan Trabzonspor, ara transfer döneminde ilk etapta stoper, kanat forvet ve orta sahaya takviye yapmayı istiyor. Bu doğrultuda bordo-mavililerin gündeme aldığı son isim Oleksandr Zubkov oldu.

Gelecek sezonun iskelet kadrosunu da oluşturmayı amaçlayan Karadeniz ekibi, belli noktalarda fedakarlık yapma kararı aldı. Shakhtar Donetsk'te forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla dolaylı yoldan bir temas kurarak durumunu sordu.

2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuda şartlar olgunlaşırsa Ukrayna ekibiyle masaya oturulacak.

4 MEVKİDE FORMA GİYEBİLİYOR

Oleksandr Zubkov, teknik direktör Şenol Güneş için biçilmiş kaftan. Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen 10 numara, sol kanat ve hatta santrfor olmak üzere 4 bölgede top koşturabilmesi sebebiyle joker özelliği taşıyor. 1.82 boyundaki Ukraynalı yıldızın şu andaki piyasa değeri 8 milyon Euro. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 7 gol attı, 6 asist üretti. Zubkov, 2020 yazında Macaristan ekibi Ferencvaros'ta kiralık oynarken Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş, ancak transfer gerçekleşmemişti.

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