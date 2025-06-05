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Trabzonspor'da hedef Jeremie Boga

Trabzonspor, Fildişili kanat oyuncusu Jeremie Boga'yı gündeme aldı.

calendar 05 Haziran 2025 09:26
Fotoğraf: ogcnice.com
Trabzonspor'da hedef Jeremie Boga
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Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonda kadrosunu her açıdan güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, teknik patron Fatih Tekke'nin verdiği rapor doğrultusunda sol kanat oyuncusu Jeremie Boga'yı değerlendirmeye aldı.

Nice'e 2023'te 17.5 milyon Euro'ya gelen ancak beklenen patlamayı gösteremeyen 28 yaşındaki Fildişi Sahilleri uyruklu futbolcu için şartlar zorlanacak. 8-10 milyon Euro'luk bir maliyet söz konusu.

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Fransız ekibi ile 24 maça çıkan Jeremie Boga, 24 maçta 3 gol atıp 1 asist yaptı.
(Nefes Gazetesi)


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