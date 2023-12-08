Trabzonspor'da gündem transfer: 3 mevki

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, kadrodaki kaliteyi artırmak için devre arasında transferi işaret etti. Stoper, bek, orta saha, forvet ve gideceklere bağlı kanat oyuncusu alınacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Çorum FK maçı sonrası "Kaliteyi artırmak gerekiyor. Devre arası ve sezon sonu itibariyle buna çok iyi hazırlanacağız" diyerek transfer sinyali vermişti.
Bireysel performansını yeterli görmediği bazı mevkilerdeki kaliteyi artırmakta kararlı olan Avcı'nın; stoper, bek, orta saha, forvet ve gidecek oyunculara bağlı olarak kanat transferi yaptırma düşüncesinde olduğu ifade edildi. Devre arasında direkt forma giyebilecek oyunculara yönelinecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Çorum FK maçı sonrası "Kaliteyi artırmak gerekiyor. Devre arası ve sezon sonu itibariyle buna çok iyi hazırlanacağız" diyerek transfer sinyali vermişti.
Bireysel performansını yeterli görmediği bazı mevkilerdeki kaliteyi artırmakta kararlı olan Avcı'nın; stoper, bek, orta saha, forvet ve gidecek oyunculara bağlı olarak kanat transferi yaptırma düşüncesinde olduğu ifade edildi. Devre arasında direkt forma giyebilecek oyunculara yönelinecek.