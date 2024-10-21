Trabzonspor'da başkan Doğan'dan 22 milyon euro

Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmasıyla 700 milyon lira faiz yükünden kurtulan Trabzonspor'da tablonun çok da parlak olmadığı ortaya çıktı.
Başakşehir maçı öncesinde, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde basın mensuplarına bir sunum yapan bordo-mavililer, barkovizyon gösteriyle tabloyu açık açık sıraladı. Borçlar listesi yansıtılırken, diğer kulüplere 985 milyon, menajerlere 300 milyon, günvel vergi ve SGK borçlarının 1 milyon, yapılandırılan vergi ve SGK borçlarının ise 775 milyon lira borç olduğu ortaya çıktı.
BAŞKAN DOĞAN'DAN 22 MİLYON EURO
Yine bu yönetimin göreve geldikten sonra kulübe sağlanan nakit akışlarında, Başkan Ertuğrul Doğan detayı dikkati çekti. Yönetici katkılarında parantez içerisinde başkan vurgusu yapılırken, bunun 22 milyon euro olduğu ifade edildi.
245 MİLYON EURO KASAYA GİRDİ
Sermaye artırımından 98 milyon, reklam ve sponsorluktan 63 milyon, loca satışlarından 12 milyon, diğer kurumsal girdilerin de 50 milyon euro olmak üzere, toplam 245 milyon euroluk bir paranın kasaya girdiği vurgulandı.
70 MİLYON EURO'LUK ÖDEME
Trabzonspor'un 2024 yılı sonuna kadar bonservis, mevcut futbolcu maaşları, giden futbolcular, yetiştirme dayanışma, teknik kadro ve personel maaşları için toplamda 30 milyon euroluk ödeme yapacağını dile getirildi. Ayrıca, 31 Mayıs 2025 tarihine kadar da yapılması gereken toplam ödemenin, 70 milyon euro olduğu anlatıldı.
Başakşehir maçı öncesinde, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde basın mensuplarına bir sunum yapan bordo-mavililer, barkovizyon gösteriyle tabloyu açık açık sıraladı. Borçlar listesi yansıtılırken, diğer kulüplere 985 milyon, menajerlere 300 milyon, günvel vergi ve SGK borçlarının 1 milyon, yapılandırılan vergi ve SGK borçlarının ise 775 milyon lira borç olduğu ortaya çıktı.
BAŞKAN DOĞAN'DAN 22 MİLYON EURO
Yine bu yönetimin göreve geldikten sonra kulübe sağlanan nakit akışlarında, Başkan Ertuğrul Doğan detayı dikkati çekti. Yönetici katkılarında parantez içerisinde başkan vurgusu yapılırken, bunun 22 milyon euro olduğu ifade edildi.
245 MİLYON EURO KASAYA GİRDİ
Sermaye artırımından 98 milyon, reklam ve sponsorluktan 63 milyon, loca satışlarından 12 milyon, diğer kurumsal girdilerin de 50 milyon euro olmak üzere, toplam 245 milyon euroluk bir paranın kasaya girdiği vurgulandı.
70 MİLYON EURO'LUK ÖDEME
Trabzonspor'un 2024 yılı sonuna kadar bonservis, mevcut futbolcu maaşları, giden futbolcular, yetiştirme dayanışma, teknik kadro ve personel maaşları için toplamda 30 milyon euroluk ödeme yapacağını dile getirildi. Ayrıca, 31 Mayıs 2025 tarihine kadar da yapılması gereken toplam ödemenin, 70 milyon euro olduğu anlatıldı.