Trabzonspor'da ayrılık kararı!

Trabzonspor'da büyük umutlarla transfer edilen, ancak beklentileri karşılayamayan Umut Bozok'la yolların ayrılması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da ayrılık kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2023 11:25
Kasımpaşa'da gol kralı olduktan sonra Trabzonspor'a gelen Umut Bozok, bir türlü beklenen performansa ulaşamadı.

Gurbetçi yıldız, son Fenerbahçe derbisinde kadroda dahi yoktu. Paul Onuachu'nun ardından ikinci forvet olarak Enis Destan forma giyerken, devre arasında Umut Bozok'un ayrılma ihtimali yüksek.

Tecrübeli forvetin de menajeri aracılığıyla takım arayışlarına başladığı belirtildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery