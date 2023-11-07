Trabzonspor'da ayrılık kararı!

Kasımpaşa'da gol kralı olduktan sonra Trabzonspor'a gelen Umut Bozok, bir türlü beklenen performansa ulaşamadı.
Gurbetçi yıldız, son Fenerbahçe derbisinde kadroda dahi yoktu. Paul Onuachu'nun ardından ikinci forvet olarak Enis Destan forma giyerken, devre arasında Umut Bozok'un ayrılma ihtimali yüksek.
Tecrübeli forvetin de menajeri aracılığıyla takım arayışlarına başladığı belirtildi.
Gurbetçi yıldız, son Fenerbahçe derbisinde kadroda dahi yoktu. Paul Onuachu'nun ardından ikinci forvet olarak Enis Destan forma giyerken, devre arasında Umut Bozok'un ayrılma ihtimali yüksek.
Tecrübeli forvetin de menajeri aracılığıyla takım arayışlarına başladığı belirtildi.