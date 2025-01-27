Trabzonspor'da ayrılık açıklandı

Trabzonspor, Mahmoud Trezeguet'nin Al Ahly'e transfer olduğunu açıkladı. Bonservis geliri ve oyuncunun feragat ettiği ücret de duyuruldu.

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Trabzonspor'da ayrılık açıklandı
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27 Ocak 2025 23:07
Son güncelleme 27 Ocak 2025 23:43

Trabzonspor Kulübü, Mısırlı futbolcu Trezeguet'nin Al Ahly Kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın (Trezeguet) 2025-2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Al Ahly Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. 

Anlaşmaya göre Al Ahly Kulübünün, Trabzonspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 600 bin euro ödeme yapacağı, ayrıca oyuncunun 100 bin euro tutarında alacağından feragat ettiği belirtildi. 

Açıklamada, böylelikle toplamda 1 milyon 700 bin euro transfer geliri elde edildiği kaydedildi.

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