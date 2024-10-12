Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta yok!

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku yaşanıyor. Hatay maçında sakatlanan ve milli arada döneceği belirtilen 35 yaşındaki sol kanadın dönüşü uzadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta yok!
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12 Ekim 2024 13:47
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku yaşanıyor. Hatay maçında sakatlanan ve milli arada döneceği belirtilen 35 yaşındaki sol kanadın dönüşü uzadı. Adalesinde kas yaralanması belirlenen Nijeryalı futbolcunun yaklaşık 2-3 hafta sonra sahalara dönmesi bekleniyor. Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor.

BAŞAKŞEHİR HAZIRLIKLARI

Karadeniz devi, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda oyuncular, ısınmanın ardından fonksiyonel kuvvet ve şut çalışması gerçekleştirdi.

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