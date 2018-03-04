Trabzonspor, Beşiktaş hasretini dindirmek istiyor!

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maçına kilitlendi. Son yıllarda sahasında oynadığı maçlarda Beşiktas'a karşı kötü bir grafik çizen Karadeniz ekibi bu kötü istatistiği sonlandırmak istiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcuların hedefi Beşiktaş'ı mağlup ederek taraftarına bayram yaşatmak.Trabzonspor Beşiktaş'a karşı evindeki son galibiyetini 21 Nisan 2012 tarihinde elde etmişti. O maçtan sonra Beşiktaş ile sahasında 5 maç oynayan Fırtına, bu maçların 3'ünü kaybetti.Trabzonspor Genel Sekreteri Gençaga Meriç, "Kadromuz kaliteli. Beşiktaş karşısına da kazanmak için çıkacağız. Takımımız elinden gelen her şeyi yapacak ve ligi iyi yerde bitirecek" dedi.Meriç, "Bu kadronun ligde yenemeyeceği takım yok. Beşiktaş karşısına da kazanmak için çıkacağız. Beşiktaş karşısında taraftarımız da her zamanki gibi itici gücümüz olacak" ifadelerini kullandı.