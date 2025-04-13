Trabzonspor'a Paul Onuachu müjdesi!

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Nijeryalı golcü yıldız Paul Onuachu Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Onuachu yeniden kolları sıvayan Trabzonspor, Fatih Tekke'nin de onayıyla Nijeryalı golcünün bonservisi için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Paul Onuachu müjdesi!
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13 Nisan 2025 12:47
Son güncelleme 13 Nisan 2025 12:48
Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavili yönetim, geçen sezon ki golcüsü Paul Onuachu için yeniden kolları sıvadı. İşte transfer hamlesinin detayları...

BANZA'NIN YÜKSEK BONSERVİSİ İŞLERİ ZORLAŞTIRIYOR

Trabzonspor'un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Banza, golleriyle takımını sırtlasa da yüksek bonservisi transferi zorlaştırıyor.

TRABZONSPOR'DAN ONUACHU HAMLESİ

Bordo-mavili yönetim, bonservisi daha az olan ve geçtiğimiz sezon ligde fırtınalar estiren eski golcüsü Paul Onuachu için bir kez daha atağa geçme kararı aldı.

Bu nedenle bordo-mavili takım, 2023-24'te yine kiralık oynayan eski oyuncusu Paul Onuachu'yu artık tapusuyla almayı amaçlıyor.

FATİH TEKKE TRANSFERE ONAY VERDİ

2.01'lik dev santrforda pazarlıklara başlayacak Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin de transfere sıcak baktığı öğrenildi.

GÖZTEPE'NİN TRANSFER LİSTESİNDE

İngiliz basını ise Premier Lig'den düşmesi kesinleşen Southampton ile aynı şirkete bağlı olan Göztepe'nin de Onuachu'da istekli olduğunu belirtti. Göztepe'nin de Avrupa kupalarına katılma hedefine ulaşması durumunda girişim yapabileceğini iddia etti.

ONUACHU TRABZONSPOR'U İSTİYOR

Ancak Onuachu'nun Trabzonspor'a gitme fikrine daha sıcak baktığı ve teklifleri değerlendirmek istediğinin altını çizdi.

BU SEZON ONUACHU

Bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Onuachu 4 gol ve 1 katkısı yaptı.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değer ise 8 milyon euro.

TRABZONSPOR'DA NE YAPTI?

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Onuachu 17 gol ve 4 asistlik bir performans sergilemişti.  

 
 

 

 

 

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