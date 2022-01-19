Süper Lig'de 22. hafta maçında Trabzonspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'dan oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Giresunspor'un golünü 68. dakikada Umut Nayir kaydetti. Trabzonspor'un golü 78. dakikada Andreas Cornelius'tan geldi. Bordo-mavililerde Bakasetas 90+5. dakikada penaltıdan yararlanamadı. VAR incelemesinin ardından ihlal olduğu belirlendi ve penaltı tekrarlandı. 90+8'de Bakasetas bir kez daha penaltıyı kullandı ve yine Okan Kocuk'a takıldı.Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür 32. dakikada sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı. Hüseyin Türkmen ile Yusuf Erdoğan ile gördükleri sarı kartların ardından cezalı duruma düştü.Sivasspor beraberliğinin ardından Giresunspor'a da takılan lider Trabzonspor puanını 51 yaptı. Giresunspor da 26 puana ulkaştı.Süper Lig'de pazar günü Trabzonspor, Galatasaray'a konuk olacak. Giresunspor da aynı gün Alanyaspor'u ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında GZT Giresunspor'u konuk eden Trabzonspor, tek değişiklikle sahaya çıktı.Bordo-mavili takım, geçen hafta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Demir Grup Sivasspor maçının 11'ine göre zorunlu değişikliğe gitti.Karadeniz ekibinde kas ağrıları devam eden Marek Hamsik, yapılan son kontrollerin ardından kadroya alınmadı. Bu oyuncunun yerine Berat Özdemir, 11'de görev yaptı.TRABZONSPOR 6 EKSİKLE ÇIKTITrabzonspor'da 6 futbolcu forma giyemedi. Bordo-mavililerde, milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları devam eden Djaniny ve Trondsen, hasta olan Koita, Nwakaeme ile kas ağrısı bulunan Marek Hamsik, kadroda yer almayan isimler oldu.EDIN VISCA İÇİN BİRE İLKTrabzonspor'un ara transferde Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı Edin Visca, Trabzon'da ilk kez taraftarı önüne çıktı.Demir Grup Sivasspor maçıyla 11'de görev yapan Boşnak oyuncu, GZT Giresunspor maçında da sahaya sürüldü. Bordo-mavili takımda yeni transferlerden Tymoteusz Puchacz ile Yusuf Erdoğan ise yedek kulübesinde yer aldı.Trabzonspor'da Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Abdullah Avcı'nın yerine takımın başında sahaya yardımcı antrenör Orhan Ak çıktı.Bordo-mavili taraftarlar, soğuk havaya rağmen tribünlerin önemli bölümünü doldurup takımlarına destek verdi.Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça düşük tempoda oynandı. Trabzonspor ilk yarının genelinde Giresunspor'u yarı sahasına hapsetti ancak pozisyon bulmakta sıkıntılar yaşadı. Mücadelenin ilk yarısında Trabzonspor ve Giresunspor kaleye isabetli şut çekemedi.Trabzonspor'da maçın 5. dakikasında sarı kart gören Hüseyin Türkmen cezalı duruma düştü ve pazar günkü Galatasaray maçında oynama şansını kaybetti. Abdülkadir Ömür ise 32. dakikada sakatlandığı için yerini Yusuf Erdoğan'a bıraktı. Aynı zaman Hüseyin Türkmen de oyundan alındı ve yerine yeni transfer Tymoteusz Puchacz girdi.Maçın ikinci dakikasında da Trabzonspor topla daha fazla oynarken, Giresunspor savunma güvenliğini elden bırakmadı. Trabzonspor yarı sahasında boşluklar arayan Giresunspor, 68. dakikada öne geçti. Soldan topu alan Aziz Behich topu ön direğe hareketlenen Umut Nayir'e gönderdi, Umut sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak direk ve Uğurcan Çakır'ın arasından topu ağlara gönderdi. Giresunspor bu golle skoru 1-0 yaptı.Giresunspor'un öne geçmesinin ardından beraberlik için yüklenen Trabzonspor, zaman zaman riskler aldı. Maçta dakikalar 68'i gösterdiğinde, Trabzonspor'un beraberlik golü geldi. Sağ kanattan topu alan Bruno Peres ceza sahasına ortasını yaptı. Andreas Cornelius düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın sonlarından inanılmaz anlar yaşandı. Alper Ulusoy ceza sahasında yaşanan pozisyonu VAR'dan izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Bordo-mavililerde Bakasetas 90+5. dakikada penaltıdan yararlanamadı. VAR incelemesinin ardından ihlal olduğu belirlendi ve penaltı tekrarlandı. 90+8'de Bakasetas bir kez daha penaltıyı kullandı ve yine Okan Kocuk'a takıldı. Trabzonspor penaltıda galibiyet şansını kaçırdı ve mücadele 1-1 berabere bitti.21. dakikada Visca'nın topuk pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Peres'in sert şutunda, top üsten auta çıktı.26. dakikada Visca'nın soldan pasında, ceza alanı dışında Bakasetas'ın yerden şutunda, top direğin yanından auta gitti.44. dakikada Bakesatas'ın getirdiği top ile ceza alanı içinde buluşan Visca'nın sert vuruşunda, top üsten auta çıktı.