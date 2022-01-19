Trabzonspor'a Galatasaray öncesi kötü haber

Süper Lig'de Giresunspor ile karşılaşan Trabzonspor'da bir isim cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Galatasaray öncesi kötü haber
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19 Ocak 2022 20:30
Süper Lig'in 22. haftasında Giresunspor'u ağırlayan Trabzonspor'a kötü haber geldi.

Mücadelenin 5. dakikasında sarı kart gören Hüseyin Türkmen, cezalı duruma düştü.

Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek.

Maçın 30. dakikasında ise sakatlık geçiren Abdülkadir Ömür oyundan çıkmak zorunda kaldı. Abdülkadir Ömür'ün yerine Yusuf Erdoğan oyuna girdi.

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