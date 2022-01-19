Süper Lig'in 22. haftasında Giresunspor'u ağırlayan Trabzonspor'a kötü haber geldi.
Mücadelenin 5. dakikasında sarı kart gören Hüseyin Türkmen, cezalı duruma düştü.
Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek.
Maçın 30. dakikasında ise sakatlık geçiren Abdülkadir Ömür oyundan çıkmak zorunda kaldı. Abdülkadir Ömür'ün yerine Yusuf Erdoğan oyuna girdi.
Mücadelenin 5. dakikasında sarı kart gören Hüseyin Türkmen, cezalı duruma düştü.
Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek.
Maçın 30. dakikasında ise sakatlık geçiren Abdülkadir Ömür oyundan çıkmak zorunda kaldı. Abdülkadir Ömür'ün yerine Yusuf Erdoğan oyuna girdi.