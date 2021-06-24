Trabzonspor'a forvet parası Yusuf Yazıcı'dan!

Trabzponspor, forvet hattına yapacağı transfer için 14 Temmuz'u işaret etmişti. Bu kritik bölge için Alexander Sörloth ya da Andreas Cornelius'tan birisi transfer edilmeye çalışılacak. Yönetim, yıldız isimlere ödeyeceği para için kaynak arayışlarını sürdürürken sevindiren bir gelişme yaşandı.



Karadeniz'in ulaştığı bilgile göre eski Fırtına, Yusuf Yazıcı önümüzdeki hafta transfer görüşmesi için Sevilla'ya gidecek. Yusuf için telaffuz edilen rakam 35 milyon Euro civarında. Bu transfer gerçekleşirse Yusuf'un bonservisini elinde bulunduran Lille Kulübü, paranın yüzde 20'sini Trabzonspor'a ödeyecek.



Bu rakam da yaklaşık 3.5 milyon euro yapıyor. Bordo-mavili kurmaylar, Yusuf Yazıcı'dan gelecek bu parayı forvet transferinde kullanmayı planlıyor. Diğer bir plan ise Uğurcan Çakır'ın transferinden gelecek rakam. İki yıldızın satışının resmileşmesi, Trabzonspor'u yeni sezon öncesi ekonomik olarak bir hayli rahatlatacak. [Karadeniz Gazetesi]



